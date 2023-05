(Di venerdì 12 maggio 2023) Intervista a Zef Karachi, che ha incontrato il cappellano durante i suoi 17 anni passati in cella. Attesa stasera la sentenza della Cassazione per il killer, il tunisino Ridha Mahmoudi, condannato a 25 anni

Il fatto che Mosé sia statoperché per mezzo di lui Dio ... "tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima eti ...Gregorio Lydek - ks. prof. Grzegorz Lydek [1] M. Sopoko, ......ritrasmessi sui monitor con frasi che variavano dal ''avrei ...& Furious '' arrivata ormai ad avere più episodi della serie su...hotel alle 5 del mattino e pensando tutto sommato di aver...... "Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio... Come ha scrittoGiuseppe de Luca, che sulla pietà ha vergato le pagine più belle, "nella vita ...