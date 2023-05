Internazionali tennis | esordio ok per Sinner | Kokkinakis battuto in 2 set 6 - 1 | 6 - 4 Al terzo turno Baez o Shevchenko

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tutto facile per Jannikall'. L'altoatesino vince il secondodeglid' Italia al Foro Italico battendo in due set Thanasicon il risultato di 6 - 1, 6 - 4 ...

Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio. L'altoatesino vince il secondo turno deglid' Italia al Foro Italico battendo in due set Thanasi Kokkinakis con il risultato di 6 - 1, 6 - 4 in un'ora e diciannove minuti di gioco. Al terzo turno affronterà il vincente della ...Glid'Italia iniziano nel migliore dei modi per Jannik Sinner. L'azzurro vince all'esordio contro il qualificato australiano Kokkinakis, battuto con lo score di 6 - 1, 6 - 4 in un'ora e 18 ...Match in gran parte senza storia quello che ha segnato l'esordio di Jannik Sinner agliBnl di Roma , Masters 1000 del circuito Atp. Il tennista altoatesino ha regolato con un 6 - 1 6 - ...

Diretta tennis Internazionali: Sinner batte Kokkinakis (6-1, 6-4) segui LIVE Corriere dello Sport

Ha ceduto solo cinque game al tennista australiano Kokkinakis: Jannik Sinner vince la prima gara e avanza ai sedicesimi degli Internazionali di Tennis ...Esordio perfetto per Jannik Sinner, che al debutto agli Internazionali d’Italia domina l’australiano Thanasi Kokkinakis ...