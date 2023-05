Internazionali Roma 2023 | Fognini infiamma il Pietrangeli | Kecmanovic sconfitto in due set

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fabiodeluxe fa impazzire di gioia il campo. Il tennista ligure gioca una partita quasi perfetta e batte il serbo Miomir, testa di serie numero trenta del torneo, con lo score finale di 6-3 7-6(6) qualificandosi per il terzo turno degliBNL d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di. Quarantadue vincenti in oltre un’ora e cinquanta minuti di partita perche ha deliziato il pubblico. Domenica, al terzo turno, Fabio se la vedrà con il vincente del match che vedrà opposti Holger Rune e Arthur Fils. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – La partenza del tennista ligure è praticamente perfetta:è centrato, sciorina il suo tennis di qualità e brekka in apertura di match ...