Internazionali d’Italia 2023 | Giorgi | “Roma? L’ho girata in monopattino e vorrei viverci”

(Di venerdì 12 maggio 2023) “è bellissima. L’altro giornoined è stato molto pericoloso. Un giornovenirci a vivere”. Camilaha il sorriso stampato in faccia e sogna una vita nella capitale. All’ottava partecipazione agliBNL, Camila per la prima volta ha superato lo scoglio del secondo turno, lo hatto battendo Ekaterina Alexandrova per 6-4 6-2. “L’ultima volta avevo perso con lei, quindi sono contenta della mia partita. Prima di venire qui ho avuto un infortunio al ginocchio e non ho avuto modo di allenarmi molto – racconta la numero dueal termine della sfida -. Questo problema me lo sono trascinato dalla Billie Jean King Cup ed è tornato a Madrid con Sherif”. L’amore per ...

Ritorno in campo con vittoria per Novak Djokovic . Dopo aver saltato Madrid per il problema al gomito, il n. 1 al mondo ha iniziato glibattendo l'argentino Tomas Etcheverry , n. 61 ATP, con lo score di 7 - 6(5), 6 - 2 in un'ora e 53 minuti. Una partita dal doppio volto per Nole che non disputava un match ...Camila Giorgi accede in carrozza al terzo turno degli2023 grazie ad una netta vittoria contro la russa Ekaterina Alexandrova, numero 15 del seeding, battuta in due set con i parziali di 6 - 4, 6 - 2. La tennista maceratese, ...Camila Giorgi se la vedrà contro Karolina Muchova nel terzo turno degli2023 , quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma . Altra avversaria azzurra per Muchova, che al secondo turno ha annullato ...