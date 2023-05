Internazionali d' Italia 2023 | esordio vincente per Sinner

(Di venerdì 12 maggio 2023)per JannikagliBnl di tennis di Roma. Al secondo turno al Foro Italico, l'no ha battuto per 6 - 1, 6 - 4 l'australiano Thanasi Kokkinakis in un'ora e ...

Esordio vincente per Jannik Sinner agliBnl di tennis di Roma 2023. Al secondo turno al Foro Italico, l'italiano ha battuto per 6 - 1, 6 - 4 l'australiano Thanasi Kokkinakis in un'ora e diciassette minuti di gioco. È la terza ...Ottimo debutto aglidi tennis 2023 per Jannik Sinner che un'ora e venti minuti di gioco ha la meglio sull'... L'aria glamour del piccolo slam d'Il campione spagnolo, attualmente numero 14 del mondo, vincitore in dieci occasioni agli "d'" e per ben quattordici volte a Parigi, è ancora alle perse con i problemi alla gamba ...

Internazionali d'Italia, parata di stelle nel venerdì del Foro Italico. Il programma Tennis Fever

Jannik Sinner esordisce in maniera comoda sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma. L'altoatesino si qualifica per il terzo turno degli Internazionali d'Italia 2023 battendo con il punteggio di 6-1 ..."Nella Giornata Internazionale dell'Infermiere, bisogna innanzitutto ricordare il contributo fondamentale e vitale della categoria durante gli anni dell'emergenza pandemica. Ora è necessaria un'attent ...