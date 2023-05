Internazionali d’Italia 2023 | day 5 | al Foro è il giorno dell’atteso esordio di Jannik Sinner

(Di venerdì 12 maggio 2023) È il grandediagliBNL. In realtà da giorni il numero 8 del ranking mondiale è assediato da tifosi e addetti ai lavori, un’atmosfera per un tennista italiano come non si vedeva probabilmente da vari decenni. L’inizio di stagione dell’azzurro sta facendo sognare i tanti appassionati che a questo punto non vedono più come una chimera un possibile trionfo nel torneo di casa. Le aspettative e la pressione sulle spalle disono tante, ma d’altronde è giusto così e lui stesso ne è consapevole. Una partita alla volta e si parte alle ore 11:00 sul Campo Centrale contro Thanasi Kokkinakis. Obiettivamente si sarebbe potuto pescare meglio come avversario da affrontare all’. Sia perchè all’australiano il talento non manca ...

... per stringere ancora di più i rapporti "con un Paese amico" e dimostrare che l'non è ... almeno per quanto riguarda i dossier, e si cominciano a vedere i risultati: nemmeno le ...Jannik Sinner se la vedrà contro Thanasi Kokkinakis nel secondo turno degli2023 , quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma . L'altoatesino, testa di serie numero otto, ha potuto beneficiare di ...Fabio Fognini se la vedrà contro Miomir Kecmanovic nel secondo turno degli2023 , quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma . Partita molto dura per il ligure, entrato in tabellone in virtù di ...