Internazionali d’Italia 2023 | buona la prima per Sinner | Fognini eterno

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il tennis azzurro continua ad essere protagonista degli, di scena al Foro Italico e teatro di tanti match avvincenti. La giornata odierna di venerdì 12 maggio ha visto l’esordio delle teste di serie della parte alta del tabellone maschile, ma ha visto delinearsi anche il quadro del terzo turno del main draw femminile. Il giocatore più atteso non poteva che essere Jannik, il quale ha esordito con una convincente vittoria ai danni del qualificato Kokkinakis. 6-1 6-4 il punteggio in favore dell’azzurro, che non solo ha vinto ma ha anche convinto ed ha meritatamente conquistato l’accesso al terzo turno. Ovviamente è ancora troppo presto per sbilanciarsi o tirare delle somme, ma partire bene era fondamentale e Jannik l’ha fatto. Sulla sua strada ora il lucky loser Shevchenko. Avanti ...

ROMA - Secondo turno agliin corso a Roma sulla terra rossa del Foro Italico . Oggi (12 maggio) Sinner (al debutto come Djokovic) ha battuto l'australiano Kokkinakis in due set: 6 - 1, 6 - 4. Avanza ...Subito un successo per Novak Djokovic, che debuttato agli, torneo Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il campione serbo si è imposto per 7 - 6(5) 6 - 2 sull'argentino Tomas Martin Etcheverry e al ...ROMA " Il debutto sul velluto di Jannik Sinner e uno splendente Fabio Fognini hanno illuminato la scena agli "", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista altoatesino, numero 8 del mondo e del seeding, che è ...