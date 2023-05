Internazionali di tennis a Roma | Sinner e Fognini ok | rivivi la diretta

(Di venerdì 12 maggio 2023)- Secondo turno aglid'Italia in corso asulla terra rossa del Foro Italico . Oggi (12 maggio)(al debutto come Djokovic) ha battuto l'australiano Kokkinakis in due set:...

18:45d'Italia, l'arrivo di Mourinho al Foro Italico Lo Special One si trova al Master 1000 di Roma per assistere al match di Djokovic . ( GUARDA IL VIDEO ) 18:40 Wta Roma, in campo ...- Subito un successo per Novak Djokovic, che debuttato aglid'Italia , torneo Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il campione serbo si è imposto per 7 ......di Jannik Sinner e uno splendente Fabio Fognini hanno illuminato la scena agli "d'... Intanto il numero uno delitaliano, ai microfoni di Sky Sport, si è detto felice per questa sua ...

Internazionali Roma oggi: in campo Sinner e Djokovic la Repubblica

José Mourinho si è recato agli Internazionali di Roma per assistere alla partita di tennis delle 19 che Novak Djokovic HA iniziato a giocare contro Etcheverry. Come riportato ...L’Italia del tennis perde un altro pezzo nel tabellone degli Internazionali BNL d’Italia. Solo ieri sono state eliminate, in un colpo solo, ben cinque giocatrici azzurre: Nuria Brancaccio, Lucia ...