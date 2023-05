Internazionali BNL d’Italia 2023 | il montepremi e il prize money WTA a Roma

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ile ildegliBNL, in riferimento all’atteso evento femminile di scena atra il 10 e il 21 maggio. La città eterna proporrà uno spettacolo imperdibile agli appassionati di tennis da ogni parte del mondo, con scontri appassionanti tra le migliori giocatrici al mondo. Sul rosso capitolino, infatti, uno degli scenari più suggestivi dell’intero circuito, ogni atleta tenterà un guizzo che può valere un’intera carriera. In campo giocatrici del calibro di Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Caroline Garcia, Camila Giorgi, Karolina Pliskova, Jessica Pegula, Vika Azarenka e Barbora Krejcikova. La polacca numero uno al mondo, Swiatek appunto, proverà a ripetersi sulla terra battuta di: chi ...

ROMA - Dopo aver superato il primo turno deglid'Italia, Lorenzo Sonego si concede un po' di relax in sala stampa dove - dopo la conferenza - ha modo di festeggiare il suo 28º compleanno. Quando il torinese ha soffiato sulle ...Camila Giorgi sfiderà Ekaterina Alexandrova in occasione del secondo turno deglid'Italia 2023 , storico torneo di scena sul palcoscenico del Foro capitolino. La stella di Macerata ha sconfitto l'olandese Arantxa Rus all'esordio, rimontando un set di svantaggio ...ROMA - Primo venerdi del Masters 1000, aglid'Italia si comincia a salire di livello. Si prospetta un'altra interessante giornata di tennis, dopo il record al botteghino di ieri. Questi sono gli otto match del giorno da non ...

Internazionali BNL d'Italia 2023, Medvedev: "Guerra in Ucraina Sapete bene la mia posizione" SPORTFACE.IT

