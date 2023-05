Internazionali BNL d’Italia 2023 | Fognini | “Ora sto vedendo il sole | ho voglia di giocare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Sono contento, vincere davanti a Flavia e Federico vale doppio. Dipendendo da quanto ancora vorròmi sosterranno da casa. Arrivo dagli ultimi due anni più duri della mia carriera senza aver ottenuto risultati. Di conseguenza, infortuni. Quando uno ha 35 anni fa più fatica ad accettarlo e prova a guardare il lato positivo che non ha più vent’anni. È diventato tutto più rapido, bisogna anche accettare gli infortuni anche se a quest’età si fa più fatica”. Così un immenso Fabiodopo aver battuto Miomir Kecmanovic agliBNLin conferenza stampa: “Arrivavo da un periodo in cui sentivo qualcosina dentro, ma non arrivano i risultati. Mi sono voluto affidare a Corrado Barazzutti perché mi conosce sotto tutti i punti di vista e gli ho chiesto senza peli sulla lingua ...