Inter | tempo di pensare al Sassuolo | turnover si | ma ragionato – TS

(Di venerdì 12 maggio 2023) TuttoSport ipotizza i possibili cambi di formazioni che Inzaghi potrebbe apportare in vista della sfida con il. Ilci sarà, ma sarà– TuttoSport parla dei possibili cambi di formazione che Simone Inzaghi potrebbe apportare rispetto alla gara vinta contro il Milan. In attacco spazio a Lukaku-Correa, a centrocampo probabile riposo per Barella e Calhanoglu. Al fianco di Brozovic agiranno Mkhitaryan e Gagliardini. Torna D’Ambrosio in difesa, con De Vrij e Acerbi. Sulla destra Dumfries, Darmian e Bellanova si giocano una maglia. In porta, oggi si deciderà se dare le chiavi della porta a Samir Handanovic. Fonte: TuttoSport-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

E ilatmosferico si sta spostando, valutiamo anche questo'. LEGGE MELANDRI - 'Ha fatto dei ... Nel calcio ha fatto una legge che strozza: per questo grandi società come, Juventus, Milan, ...Persino per trovare il ruolo ci ha messo. Ha viaggiato tra le categorie e tra le posizioni in ... fino che al Frosinone gli hanno passato il soprannome The Wall, come il Samuel dell'più ...Intanto però per De Stefanoun anno e l'potrebbe avere un nuovo proprietario.

Milan-Inter 0-2, gol e highlights: Dzeko e Mkhitaryan decidono il derby di andata Sky Sport

Milan, il pesante day after la sconfitta contro l'Inter, è tempo di serie ed attente riflessioni in casa rossonera. Leggiamo qui di seguito le dichiarazioni ...Come il tecnico nerazzurro ha cambiato il proprio destino dopo tre mesi di incertezze e risultati negativi in campionato. Metabolizzato il tonfo casalingo contro il Monza, lo scorso 15 aprile, la squa ...