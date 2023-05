INTER-SASSUOLO | online la conferenza di mister Dionisi

(Di venerdì 12 maggio 2023) U.S.Calcio s.r.l. con socio unicovia Giorgio Squinzi, 1 – 41049(MO)Tel. 0536/882645 – Fax 0536/881911P.IVA 01047110364 – C.F. 84008950366Direzione e coordinamento: Mapei SpA – Milano (ITALIA)Copyright © 2023 U.S.Calcio s.r.l. Tutti i diritti riservati. Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma. Fonte articolo e foto: www.calcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

SABATO 13 MAGGIO: 15:00 SALERNITANA - ATALANTA (DAZN) 18:00 SPEZIA - MILAN (DAZN) 20:45(DAZN/SKY). DOMENICA 14 MAGGIO: 12:30 VERONA - TORINO (DAZN/SKY) 15:00 FIORENTINA - UDINESE (...Le altre partite Le coppe potrebbero condizionare anche le partite di Serie A del weekend: gol in arrivo ine Fiorentina - Udinese. In Francia c'è un tris di vittorie interne ...Commenta per primo Tutte le dichiarazioni della conferenza stampa pre - gara di Alessio Dionisi , allenatore del, in vista della partita di domani sera a San Siro contro l'. Torniamo nel suo cortile, San Siro... 'Sono lombardo d'acquisizione, mi sento toscano, ma il mio giardino è a casa mia'. ...

Inter-Sassuolo, la partita speciale dedicata agli Inter Club celebra il record storico di soci Inter - News Ufficiali

Dopo la fine della settimana europea la Serie A torna in campo per la 35ª giornata. Si comincia oggi alle 20:45 con la sfida tra Lazio e Lecce allo stadio “Olimpico”. Domani invece Salernitana-Atalant ...Il tecnico del Sassuolo presenta la prossima sfida di campionato in programma a San Siro contro i nerazzurri a un passo dalla finale di Champions League.