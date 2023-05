Inter-Sassuolo | novità in tutti i reparti? La probabile formazione

(Di venerdì 12 maggio 2023) Simone Inzaghi potrebbe effettuare alcuni cambi nellain campo dal primo minuto domani sabato 13 maggio a San Siro per– Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, Simone Inzaghi pensa ad alcuni cambi nellain campo dal 1? perrispetto a quella schierata in Champions League contro il Milan. CAMBI – Per quanto riguarda l’attacco, Romelu Lukaku è pronto a tornare dall’inizio. Accanto a lui in pole c’è Joaquin Correa. In difesa candidati Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij. A centrocampo Roberto Gagliardini e Raoul Bellanova potrebbero prendere il posto di Nicolò Barella e Federico Dimarco. Salvo sorprese, Marcelo Brozovic sarà titolare. Tra i pali invece pronto Samir ...

... quel periodo in cui i gioielli delvengono messi in vetrina. E l'amministratore delegato ... Intervistato da Telelombardia in vista della sfida che vedrà i neroverdi affrontare l', l'ad ...... che poi è totalmente in linea con l'immancabile entusiasmo che i tifosi mostrano ogni tre giorni nei confronti dell'. Il club ha infatti scelto la partita di sabato sera contro ilper ...Tutti disponibili in cassacon Dionisi che ritrova anche Pinamonti e Zortea dopo la squalifica.(3 - 5 - 2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Darmian; Barella, Brozovic, ...

La 35^ giornata di campionato vede il Sassuolo far visita all’ Inter, gara in programma sabato 13 maggio alle 20:45 a San Siro. I neroverdi sono reduci dal pareggio interno nel derby emiliano con il B ...Siamo ufficialmente entrati in quel periodo dell'anno, quel periodo in cui i gioielli del Sassuolo vengono messi in vetrina. E l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha confermato ancora una vol ...