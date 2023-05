Inter-Sassuolo | Inzaghi ne cambia sei! La probabile – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si avvicina, in vista anche del ritorno di Champions League contro il Milan, è pronto a varare un ampio turnover. La ultime sullaformazione da SportMediaset TURNOVER – L’, dopo il primo atto della doppia sfida di Champions League con il Milan, si prepara a tornare in campo in Serie A. Contro ill’undici scelto dasarà condizionato, inevitabilmente, dal doppio confronto con i rossoneri: il tecnico, secondo SportMediaset, dovrebbere sei elementi rispetto all’undici schierato con il Milan. In porta spazio per Handanovic al posto di Onana. In difesa riposa Bastoni, con D’Ambrosio e de Vrij in campo dal 1? ed Acerbi che scala sulla sinistra. A destra turno di riposo per Dumfries, con Darmian ...