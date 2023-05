Inter-Sassuolo in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Alle 20:45 di sabato 13 maggio l’ospiterà ila San Siro e proverà a concentrarsi sul campionato e rimandare ogni discorso sull’euroderby di ritorno. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato, dopo essere rimasta a secco di successi nelle precedenti cinque gare. C’è voglia di trovare continuità e il tecnico farà rotazioni in ottica europea. Di fronte c’è un avversario ostico. L’ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide (2N, 4P) giocate in casa inA contro il. In compenso la formazione di Dionisi ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte diA e deve migliorare i suoi numeri esterni. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky (e su Sky Go e NOW) e su dAZN. ...