Inter-Sassuolo | dove vederla in diretta TV e LIVE streaming 33ª giornata Serie A

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023)diA è la prossima partita stagionale in programma per la squadra di Simone Inzaghi. Si va in campo per la 35ªdiA, la sedicesima del girone di ritorno.impegnata in casa. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita per scoprireinTV ema anche per seguirla in tempo reale grazie a-News.it.in programmaA 2022/23 – 35ªsi giocaStadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – Milano. Data e ...