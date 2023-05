Inter-Sassuolo | dove vedere la partita | Sky o DAZN?

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il match trasi avvicina sempre più, mapossiamolafra Sky e? Scopriamolo insieme I diritti TV, mai come in questi ultimi anni, possono essere alquanto ostici per i tifosi che vogliono seguire la propria squadra del cuore. La suddivisione dei pacchetti televisivi, infatti, può essere un vero problema per i tifosi e non solo dal punto di vista pecuniario. Il problema principale consiste nel controllare sempre il palinsesto delle due società per comprendere al meglio quale fra Sky epotrà farcila nostra squadra del cuore e, di conseguenza,la, infatti, dà ...

SABATO 13 MAGGIO: 15:00 SALERNITANA - ATALANTA (DAZN) 18:00 SPEZIA - MILAN (DAZN) 20:45(DAZN/SKY). DOMENICA 14 MAGGIO: 12:30 VERONA - TORINO (DAZN/SKY) 15:00 FIORENTINA - UDINESE (...Le altre partite Le coppe potrebbero condizionare anche le partite di Serie A del weekend: gol in arrivo ine Fiorentina - Udinese. In Francia c'è un tris di vittorie interne ...Commenta per primo Tutte le dichiarazioni della conferenza stampa pre - gara di Alessio Dionisi , allenatore del, in vista della partita di domani sera a San Siro contro l'. Torniamo nel suo cortile, San Siro... 'Sono lombardo d'acquisizione, mi sento toscano, ma il mio giardino è a casa mia'. ...

Inter-Sassuolo, la partita speciale dedicata agli Inter Club celebra il record storico di soci Inter - News Ufficiali

Dopo la fine della settimana europea la Serie A torna in campo per la 35ª giornata. Si comincia oggi alle 20:45 con la sfida tra Lazio e Lecce allo stadio “Olimpico”. Domani invece Salernitana-Atalant ...Il tecnico del Sassuolo presenta la prossima sfida di campionato in programma a San Siro contro i nerazzurri a un passo dalla finale di Champions League.