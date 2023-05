Inter-Sassuolo avrà lo stesso sapore di 7 mesi fa Ma con scelte diverse

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023) Domani sera si giocherà(ore 20.45), quartultima giornata della Serie A 2022/23. Una sfida dalsimile a quella dell’8 ottobre 2022, in cui i nerazzurri si imposero per 2-1 (ma si giocava al Mapei Stadium di Reggio Emilia).MOMENTO – Il derby di andata col Milan appartiene già al passato. L’ora deve concentrarsi sulla partita casalinga contro il, che si disputerà domani alle 20.45. I nerazzurri sono in piena lotta per arrivare tra le prime quattro in Serie A, e la sfida con gli emiliani è la prima di quattro gare cruciali. La cosa curiosa riguarda però il momento in cui arriva questo match. Anche nel girone di andata, infatti, l’affrontò ila cavallo di due gare cruciali di Champions League. ...