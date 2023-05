Inter Primavera assurda | Milan in 10 ma rimonta! Regalo Kassama

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023) Termina 2-2. I nerazzurri sprecano sia il vantaggio che l’uomo in più facendosi raggiungere da un errore incredibile diSPRECO ? L’ha il compito di difendere l’ottimo 1-2 costruitosi nei primi 45? (vedi articolo), ma ilè un avversario che non demorde. I rossoneri ci provano col solito Cuenca, sempre pericoloso ad incunearsi nella difesa nerazzurra. Dall’altro lato, una delle prime occasioni della squadra di Chivu è sui piedi di Esposito, che calcia alto su punizione. Al 72?, l’episodio che può cambiare la partita: Casali ferma Owusu irregolarmente. Il difensore rossonero, già ammonito, si prende il rosso lasciando in 10 i suoi. Ma l’, invece, di approfittarne si fa male da sola:perde ...