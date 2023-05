Inter-Milan | nuovo record d’incassi per il ritorno di Champions

(Di venerdì 12 maggio 2023) Mancano ancora diversi giorni prima deldiLeague, ma già i biglietti persono terminati Mancano ancora diversi giorni prima deldiLeague, ma già i biglietti persono terminati. San Siro sarà nuovamente sold out e stavolta è un altrocon 12 milioni di entrate con i tagliandi venduti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

E del resto,di mercoledì ha mandato un sms a caratteri maiuscoli.Demetrio Albertini, l'altra sera, è entrato a San Siro da spettatore e ne è uscito calciatore: 'Ilaveva appena perso 2 - 0 con l'e mi è venuta una voglia incredibile di scendere in campo, era da tanto che non mi succedeva. Cosa darei per poter giocare insieme a loro il ritorno di ...Da notare che l'inaugurazione fu caratterizzata dallo svolgimento della prima partita nello stesso giorno, il derby tra. Vero è però che nel corso del tempo lo stadio è stato oggetto di ...

Per l'Inter di Inzaghi questo Milan è un libro aperto Calciomercato.com

Lo stadio dell'Inter, come molti già sapranno, ha una ricchissima storia fatta di incontri di vertice e di trofei assegnati al club nerazzurro. Ecco una sintetica panoramica sulle cose da sapere circa ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...