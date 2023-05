Inter | Marotta | “Il Milan è venuto fuori alla distanza | è una squadra forte”

Un duro colpo da assorbire per le casse del club al qualee soci sembravano aver trovato già una soluzione. Stando a quanto scrive Calciomercato.com, infatti, l'aveva ià un accordo di ...... c'erano Riccardo Sogliano , allora direttore sportivo e Beppe, all'epoca giovane responsabile del settore giovanile biancorosso e oggi amministratore delegato dell'che sogna la finale ...Giuseppe- Calciomercato.itSul futuro dell'ex giocatore dell'Ajax poi si è espresso nella giornata di ieri anche Beppe, ad dell': 'E' difficile ipotizzare, ma non abbiamo avuto ...

Marotta: "Credo che Inzaghi resterà. La cessione di Onana La escludo" La Gazzetta dello Sport

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi, la cui permanenza sulla panchina dell'Inter non è ancora certa ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...