(Di venerdì 12 maggio 2023) Tre settimane per riprendersi l'e spazzare via le critiche e le voci dialimentate da un inizio nero di primavera. Simoneè riuscito a invertire la rotta, cambiando radicalmente ...

... oggi può godersi la dolce brezza degli elogi frutto di sette risultati utili consecutivi tra coppe e campionato (6 vittorie e un pareggio) che hanno portato l'a un passo dalla finale di ......edizione di Champions L'sta bene fisicamente e mentalmente. Le ultime partite lo dimostrano. Dalla sfida contro la Juventus in Coppa Italia vinta 1 - 0, i nerazzurri hanno trovato lache ...... con il club rossonero diviso tra l'avvicinamento alla decisiva trasferta di La Spezia e soprattutto all'euroderby di ritorno con l', in semifinale di Champions. Si èoggi alle 15, come ...

Inter, la svolta primaverile di Inzaghi: dal rischio esonero a capo popolo La Gazzetta dello Sport

Sabato 13 maggio, nella casa del settore giovanile dell’Inter, si svolgerà la quarta edizione della Winners cup: ad affrontarsi sei squadre europee e dieci italiane di adolescenti che hanno vissuto la ...Dopo aver svolto un lavoro defaticante ieri mattina all'indomani della sconfitta in Champions contro l'Inter nella gara di andata delle semifinali, il Milan si ...