Inter-Dzeko | l’attaccante ha convinto i nerazzurri | ora il rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 maggio 2023) 37 anni e non sentirli, dopo l’andata della sfida di Champions Edinha fatto vedere di esserci nelle partite importanti 37 anni e non sentirli, dopo l’andata della sfida di Champions Edinha fatto vedere di esserci nelle partite importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il bosniaco haa proporgli ildi contratto per un altro anno.