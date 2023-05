Insulti razzisti a Ikram Jarmouni | studentessa premiata alla Camera

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Aggredita, insultata e minacciata di morte” per il colore della sua pelle. A denunciare con un post su Instagram l’accaduto èmodenese che ha ricevuto il Premio America giovani per il talento universitariodei Deputati.

Nata a Modena da genitori marocchini, è un'attivista per i diritti umani e studia Diritti umani e governance multilivello. Il giorno in cui ha ricevuto un prestigioso riconoscimento è stata vittima di minacce e insulti razzisti mentre era su un treno che la stava portando a Roma per ritirare alla Camera un riconoscimento per meriti accademici.

«Ti spacco la faccia zingara»: minacce e insulti razzisti sul treno contro una studentessa (premiata alla Camera) - Il video Open

