La questura di Bergamo ha emesso stamane 9 daspo nei confronti di altrettanti tifosi ritenuti responsabili di ripetuti cori, con sfondo di discriminazione razziale, nei confronti di, durante l'incontro Atalanta - Juventus disputato lo scorso 7 maggio a Bergamo. I divieti di accesso alle manifestazioni sportive impediranno ai tifosi l'ingresso alle strutture sportive per ...Nelle motivazioni che hanno portato il giudice a questa decisione il fatto che i cori nei confronti di Dusanprovenivano da circa l'80% dei 9mila che occupavano il settore. L'Atalanta non ha ...Leggi anche Cori razzisti contro, curva Atalanta chiusa per un turno Cori contro, Gasperini: "Maleducazione ma non razzismo"razzisti a, Abodi: "Gasperini rifletta ...

Insulti a Vlahovic, questura Bergamo emette 9 daspo - Calcio Agenzia ANSA

La questura di Bergamo ha emesso stamane 9 daspo nei confronti di altrettanti tifosi ritenuti responsabili di ripetuti cori, con sfondo di discriminazione razziale, nei confronti di Vlahovic, durante ...9 tifosi dell'Atalanta sono stati sottoposti a Daspo dopo gli insulti razzisti piovuti a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, in occasione del match di campionato vinto dai bianconeri ...