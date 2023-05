Installati sensori a scuola per misurare la qualità dell’aria “Vogliamo essere presidio ambientale”

(Di venerdì 12 maggio 2023) A Crema a controllare laci pensa la. L’idea è di Pietro Bacecchi, preside del comprensivo “Margherita Hack”, che ha fatto tesoro dell’esperienza del Covid e che non ha girato le spalle alle linee guida per l’ottimizzazione dellain ambiente scolastico redatte dall’Istituto superiore di sanità. L’estate scorsa, mentre i suoi allievi erano in vacanza, ha colto al volo l’opportunità della Società italiana di medicina(Sima) che ha lanciato la campagna “Adotta una” diretta ad aziende e privati cittadini che vogliono fornire gratuitamente o a costi calmierati tecnologie per migliorare laindoor. Una proposta nata dagli studi condotti da Sima che hanno ...

Gli ADASsulle vetture di nuova generazione migliorano la sicurezza in maniera significativa: in ... Gli ADAS sono infatti costituiti da molti tipi di, tra cui le telecamere , per il ...Con questa tecnologia Aspi intende affiancare l'attuale sistema di telecamere eper il ... Per questo motivo è stato progettato un layout composto da "nidi" , giàper alloggiare i ...Con questa tecnologia Aspi intende affiancare l'attuale sistema di telecamere eper il ... Per questo motivo è stato progettato un layout composto da "nidi" , giàper alloggiare i ...

Installati sensori a scuola per misurare la qualità dell’aria Il Fatto Quotidiano

Le luci con sensore di movimento hanno moltissime caratteristiche interessanti: utili per il risparmio energetico ma anche per donare dinamicità agli ambienti Pubblicato il 10/05/2023 Valutazione: ...L’angolo cieco, detto anche blind spot, angolo buio o angolo morto, è la principale causa dell’incidente tra camion e ciclista avvenuto ...