Insieme per Pago Veiano | “Il Comune ha rinunciato ad attivare i percorsi di servizio sociale”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo consiliare “per” “Il gruppo consiliare “per” con Capogruppo il consigliere comunale Giovanni Carpinone ha presentato una interrogazione scritta al vicesindaco Pietro De Ieso per conoscere i motivi che hanno portato l’Amministrazione comunale a rinunciare all’attivazione dei progetti dicivile Con la nota 3205 del 6 Maggio, infatti, il vicesindaco ha comunicato di rinunciare all’utilizzo dei quattro giovani che erano stati selezionati dall’Agenzia Amesci e che avrebbero dovuto affrontare il percorso per un periodo di 12 mesi.perde, quindi, anche questa possibilità che, invece, viene sfruttata da ...

... dall'Ing Danilo Rupi di Arezzo al Prof Carlo Miconi di Conegliano Veneto,poi confrontarmi con ...da raccordo tra gli operatori e gli accademici e c'è stato bisogno del sottoscritto cheal ...... comecerti romanzi: Philip Roth o Flaubert ,fare due nomi lontanissimi tra loro, ...se si dovesse dare un consiglio a chi non l'ha ancora visto bisognerebbe invogliare a percepire l'...Anche in caso di querela...' Sperti ha allora colto la palla al balzofare una battuta delle ...querele...' Dopo queste sue parole è stato poi mostrato come hanno passato i primi momenti...

Totti e Noemi prima volta ufficiale insieme all'Olimpico per Roma-Bayer Leverkusen La Gazzetta dello Sport

Alle ore 19.30 sul Sagrato della Basilica "Insieme contro l'usura", concerto della Banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza. Sabato 20 maggio ore 11, santa messa solenne e celebrazione ...Daniela Lo Verso resta ai domiciliari. E spuntano ulteriori elementi a suo carico: «Fece minacciare da un uomo incappucciato una collega che non rientrava nelle sue grazie» ...