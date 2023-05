(Di venerdì 12 maggio 2023) Unavicino Aversa, comune della Campania, ha subito un'invasione di. In risposta a questo, l'amministrazione locale ha agito prontamente per salvaguardare gli studenti e il personale scolastico. L'articolo .

Insetti volanti invadono scuola primaria: il sindaco ordina la chiusura e la disinfestazione Orizzonte Scuola

Una scuola primaria vicino Aversa, comune della Campania, ha subito un'invasione di insetti volanti. In risposta a questo, l'amministrazione locale ha agito prontamente per salvaguardare gli studenti ...18:38:43 GRICIGNANO. Si avvisano i cittadini che a causa di una disinfestazione da insetti volanti che hanno invaso tutto il primo piano, il plesso scolastico Santagata di via Fermi resterà chiuso dom ...