Inps | secondo Tridico il governo aggira la legge | «Azione grave | per noi non è previsto lo spoils system»

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 maggio 2023) Pasqualeriserva accuse pesanti alMeloni. Nel Consiglio dei ministri dello scorso 4 maggio, l’esecutivo ha deciso di commissariaree Inail.il presidente uscente del principale ente previdenziale italiano, l’operaltro non è che «un attacco a un’istituzione che ha fatto tanto in questo periodo, in modo indipendente e autonomo a sostegno del Paese gestendo la pandemia, garantendo quella trasformdigitale che anche le altre amministrazioni portano avanti, che ha assunto 12 mila persone in quattro anni, contrariamente a tante altre pubbliche amministrazioni, e che ha aumentato la produttività riducendo i tempi di liquid. Per questo è un atto scorretto». Nello sfogo affidato ai microfoni di La7,...