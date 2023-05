Inizia l’era di Sergio in Rai Ora può partire Tele-Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 maggio 2023) È fatta. Dopo tanto tergiversare e dopo lunghe attese aspettando le dimissioni di Carlo Fuortes, ecco che il Consiglio dei ministri ha designato Roberto(nella foto) componente del Cda Rai in rappresentanza del ministero dell’Economia. Tutto come da copione, verrebbe da dire. Ora la palla passa alla presidente Rai Marinella Soldi, che dovrà convocare l’assemblea dei soci Rai (Mef e Siae) in cuiverrà indicato come nuovo ad. Il governo ha indicato il nuovo amministratore delegato della Rai. La nomina di Robertosarà ratificata nel prossimo Cda Si terrà, infatti, lunedì alle 10 – secondo quanto si apprende – l’assemblea degli azionisti della Rai per la proposta di nomina dell’amministratore delegato. E qui il copione continua: una volta assunto il ruolo effettivo, il neo amministratore ...