Indimenticabile Little Tony | 10 anni senza il ragazzo col ciuffo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Rock and roll, l'onda lunga si fa sentire ancora. La rivoluzione di suoni e stili scoppiata a cavallo tra gli'50 e i '60 del secolo scorso non finisce di stupire. In Italia uno dei suoi interpreti principali fu l'indimenticatoche seppe incarnare lo spirito dell'epoca. Insieme ad Adriano Celentano, l'«Elvis italiano» contribuì a importare i ritmi che imperversavano oltreoceano. «Riderà», «Cuore matto», «24 mila baci», «La spada nel cuore», «Bada bambina» e «Ilcol» sono solo alcuni titoli di una carriera che, tra alti e bassi, è durata più di 50. E ne sono trascorsi già dieci dal 27 maggio 2013 quando il suo cuore matto si è fermato davvero. Antonio Ciacci (questo il vero nome) morì a 72nella clinica romana Villa Margherita ...