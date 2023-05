Indagine sanità a Catania | sospesi da pubblici uffici 2 ex assessori regionali

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il Gip diSimona Ragazzi ha accolto la richiesta di sospensione dall'esercizio deie servizi per un anno per gli exRuggero Razza e Antonio Scavone, oltre che per altri 6 indagati dell'inchiesta che ha portato il 29 aprile scorso ai domiciliari quattro medici, per un caso che riguarda presunti favori legati a incarichi nellacatanese. Razza e Scavone sono indagati per turbata libertà di scelta del contraente per la nomina di due professionisti per altrettanti progetti.Nel provvedimento, emesso oggi dal Gip nell`ambito dell`operazione denominata `Psn`, il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha ravvisato come "stringenti e attuali le esigenze cautelari, potendo gli stessi tornare a rivestire o continuare a ricoprire funzioni e ...