"Indagine assurda". Renzi in tackle sul caso Open

'Lo scandalo Open non è quello degli organizzatori della Leopolda ma quello di unacosìda aver visto cinque sentenze di annullamento della Cassazione ancora prima dell'udienza preliminare. Cinque! Credo sia un record'. Lo scrive Matteo Renzi nell'editoriale di oggi ...

Caso Open, Renzi attacca sul Riformista: "Indagine assurda" Adnkronos

Il j’accuse del leader di Italia Viva: "Inchiesta nata da un pregiudizio ideologico, così assurda da aver visto cinque sentenze di annullamento della Cassazione ancora prima dell'udienza preliminare" ...'Cinque sentenze di annullamento della Cassazione ancora prima dell'udienza preliminare. Inchiesta nata da un pregiudizio ideologico' ...