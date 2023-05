Indagine Ascom sui turisti | Bergamo sa prendere per la gola

(Di venerdì 12 maggio 2023) Quanto conta l’enogastronomia per gli ospiti degli alberghi bergamaschi? È quello che ha voluto sondareConfcommercioinvitando un campione rappresentativo dileisure e business ospiti negli hotel di città e provincia a marzo. Se l’enogastronomia, in generale, conta parecchio nella scelta della destinazione, per il nostro territorio diventa ”molto importante” per più di una persona su tre. Addirittura è “abbastanza” o “molto importante” per più di due persone su tre (72%). Sono queste alcune delle principali evidenze della ricerca presentata in occasione della Giornata nazionale della ristorazione Fipe dal direttoreConfcommercioOscar Fusini. “Nell’esperienza di viaggio e visita, ricette, vini e prodotti del territorio rivestono un ruolo di crescente importanza, ...

