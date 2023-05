Incidenti auto e assicurazioni | la sentenza della Cassazione cambia tutto

A questo punto 'è finita contro il veicolo che sopraggiungeva dal senso opposto. Coinvolti una ... Tags:· modicaIl conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... multa al conducente e fermo amministrativo del mezzo Cronaca [ 12/05/2023 ] Pomeriggio di, ...Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... multa al conducente e fermo amministrativo del mezzo Cronaca [ 12/05/2023 ] Pomeriggio di, ...

In coma dal 1991 per un'incidente d'auto: il suo cuore si è fermato, 32 anni dopo Today.it

Il piede poggiato male e il volo nel vuoto. Incidente sul lavoro giovedì pomeriggio in via Gonin a Milano, dove un operaio che stava lavorando in un cantiere edile è caduto dal settimo piano dell'edif ...Miriam è morta dopo 32 anni di coma. Il dramma, per lei e per i suoi cari, era cominciato il 24 dicembre 1991. Un giorno di festa, era la vigilia di ...