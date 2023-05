Un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando in campagna: l'è avvenuto a Bolognetta e ora sono i Carabinieri di Misilmeri a indagare'accaduto. I particolari dell'e il nome ...... una Fiat Punto, su cui la vittima viaggiava come passeggera, e anche l'uomo 50enne a bordo dell'altra vettura, una Peugeot, coinvolta nell'. L'uomo che viaggiava'auto insieme alla ...- - > L''autostrada A34.questa mattina poco dopo le 8'autostrada A34 in direzione Gorizia, all'altezza di Farra d'Isonzo . A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, ...

Incidente sull'autostrada A1: condanna a sette anni per omicidio stradale ilmattino.it

Dramma a Cento, vicino Ferrara. Aveva 23 anni ed era una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto: Emily Vegliante è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale ...Una donna ferita gravemente e lunghe file in direzione Fiumicino: questa la situazione poco prima dell’uscita Cassia/Bracciano questa mattina a ...