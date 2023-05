Incidente stradale a Pasqua | morto il piccolo Leo di due anni ' Ha lottato come un eroe in ospedale per quasi un mese'

Nell'il piccolo ha riportato un serio trauma cranico: feriti anche il padre e l'altro automobilista. Subito dopo il sinistro, i soccorsi si sono attivati rapidamente. In breve tempo sulla ...1' DI LETTURA SCIACCA (AGRIGENTO) " Violento scontro alle porte del centro abitato di Sciacca, in provincia di Agrigento. Una donna è morta ieri sera in unche si è verificato lungo la statale 115, in località Bordea, all'altezza dello store Unieuro. Per cause tuttora in corso di accertamento, si sono scontrate due autovetture, una ...Aveva 23 anni ed era una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto: Emily Vegliante è morta nel pomeriggio di ieri in una Renazzo di Cento. Intorno alle 15.30, all'incrocio tra via Modena e via di Renazzo, sulla SP66, per cause in corso d'accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente, come ...

Grave incidente tra auto a Renazzo, provincia di Ferrara: morta una ragazza di circa 20 anni Virgilio Notizie

Una donna di Salaparuta, in provincia di Trapani, e’ morta nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si e’ verificato sulla statale 115, in localita’ Bordea, alle porte di Sciacca, nell’ ...Ha lottato come un piccolo eroe per quasi un mese, poi è volato in cielo: il piccolo Leonardo Savian Cecchetti di due anni non ce l’ha fatta a sopravvivere alle lesioni riportate ...