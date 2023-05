Il gip di Catania, Simona Ragazzi, ha disposto la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici e servizi per un anno di sei indagati nell'ambito di un'della Procura etnea sulla. Tra loro gli ex assessori della Regione Siciliana della Salute, Ruggero Razza, e del Lavoro, Antonio Scavone. Tra i destinatari del provvedimento anche il ...... oltre che per altri sei indagati dell'che ha portato il 29 aprile scorso ai domiciliari quattro medici, per un caso che riguarda presunti favori legati a incarichi nellacatanese. ...leggi ancheCovid, Conte e Speranza interrogati a Brescia L'opinione degli scienziati A ... l'Organizzazione Mondiale dellaha varato un nuovo Piano strategico globale di preparazione, ...

Inchiesta sanità Catania, 8 interdittive, 2 per ex assessori - Cronaca Agenzia ANSA