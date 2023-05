In Sardegna la nuova scuola per top gun dell' Aeronautica Militare

... in. In questa scuola all'avanguardia, già da oltre un anno, si addestrano i piloti militari, italiani e stranieri, destinati a operarare sui caccia digenerazione come gli Eurofighter ...Bardem ha raccontato il rapporto nato con Bailey sul set, specchio ancora una volta della... "Abbiamo visitato varie isole e alla fine abbiamo scelto laperché aveva tutto", racconta il ...Weekend sotto la pioggia Il weekend vedrà l'approfondimento di un nuovo ciclone trae ... Tendenza:settimana con tantissima pioggia. iLMeteo.it

Ucciso con un pugno, la lettera della madre di Roberto Delrio: «Io mi affido alla giustizia» La Nuova Sardegna

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Per l’Osservatorio Findomestic la flessione dei consumi di durevoli (-4,1%) è peggiore della media nazionale (-2,7%). Il crollo della spesa in auto nuove nell’Isola è speculare rispetto all’impennata ...