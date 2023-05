In questa sala Giorgia Meloni saluta Papa Francesco | parole pesantissime

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Parlare di famiglia è diventato sempre più difficile. A volte sembra quasi un atto rivoluzionario e noi eravamo stati avvertiti. Eravamo stati avvertiti del fatto che sarebbe arrivato in tempo nel quale avremmo dovuto batterci per dimostrare che le foglie sono verdi in estate o che due più due fa quattro. Oggi bisogna avere coraggio per rivendicare, per sostenere cose che sono fondamentali per la crescita della nostra società. Ma il coraggio è una cosa che innon difetta", lediagli stati generali della natalità.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Gli interventi del pontefice e della premier agli stati generali della natalità. Francesco I: ridare impulso alla natalità vuol dire riparare le forme ...