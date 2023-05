In Germania vento di recessione | cosa rischiano l’Italia e l’Ue

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – Ildisoffia dalla, ma può trascinare l’Europa intera – e– in una crisi economica dai contorni ancora vaghi e con un allarmante potenziale che può portare il vecchio continente a contrarsi. L’avvertimento arriva da dati macro rilasciati lunedì 8 maggio: la produzione industriale tedesca è crollata di più in un anno, aumentando il rischio che la più grande economia europea sia scivolata davvero in unainvernale. Nello specifico, la produzione industriale tedesca è scesa del 3,4% a marzo. Il crollo è stato particolarmente pronunciato nel settore automobilistico, secondo l’ufficio statistico. Mentre i dati arrivano con un grande ritardo e le versioni più recenti suggeriscono che l’economia nel suo complesso è in espansione nella potenza ...