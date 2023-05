Imu | si avvicina il 16 giugno | sicuri di doverla pagare? Chi non deve farlo | Non tutti lo sanno

(Di venerdì 12 maggio 2023) Alcuni contribuenti possono ottenere l’esonero totale oppure parziale per il pagamento dell’IMU: scopriamo perché e quali sono. Sappiamo che i contribuenti a cui spetta il versamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) sono chiamati a saldarlo tramite due rate annuali: la prima scade il 16e la seconda il 16 Dicembre. Il versamento è a carico di proprietari di immobili ed anche su coloro che, pur non possedendone, godano su di essi di cosiddetti diritti reali come l’utilizzo e l’usufrutto, l’abitazione e la enfiteusi (quest’ultimo solitamente di tipo agricolo). Le due rate per il versamento dell’IMU scadono il 16ed il 16 Dicembre – ILoveTrading.itNegli ultimi anni l’imposta dell’IMU è stata rimodulata in più occasioni, ad esempio venendo accorpata con la Tasi nel 2020 e successivamente, nel 2022, modificata dalla stessa Corte ...

Sila scadenza dell'acconto2023, fissata al 16 giugno prossimo. Il saldo sarà da pagarsi entro il 18 dicembre 2023 (visto che il 16 dicembre è sabato). L'acconto, ricordiamo, è da ......circa 8 milioni e 327 mila Euro da(+139 mila Euro rispetto al 2021). Questo dato porta ad una media di 593 Euro per ogni albese, in linea con i due anni precedenti. La spesa corrente si...Quindi, come stanno le cose, oggi come oggi, chi si trova l'immobile occupato abusivamente non può ancora presentare domanda per esenzioneal comune. Intanto, sila scadenza del primo ...

Chi ha competenza in materia di tributi locali può cimentarsi nel calcolo online (gratis) dell’acconto IMU 2023 ...Vediamo insieme come compilare correttamente il modello utilizzato per versare le imposte.