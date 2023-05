Impianto di compostaggio | Salerno ritorna modello per la Campania VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “non è Varese”: ricorda l’episodio in cui l’allora sindaco Attilio Fontana poi diventato presidente della regione Lombardia utilizzòcomedi riferimento per incentivare i suoi cittadini alla raccolta differenziata, il presidente della regioneVincenzo De Luca, partecipando all’avvio dei lavori che riammoderneranno l’didi. Fu proprio lui nel 2011, da sindaco di, con una scelta coraggiosa e in appena un anno, a realizzare l’per lo smaltimento della frazione organica che però dopo una prima fase di funzionamento, premiata anche come best practice, ha avuto un andamento altalenante, un’inchiesta giudiziaria ed un incendio nel 2016. ...

Impianto di compostaggio, Salerno ritorna modello per la Campania

