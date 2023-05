IMPACT | Brutale attacco di Steve Maclin ai danni di Rhino dopo il loro match

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 maggio 2023)è diventato campione mondiale diil mese scorso a Rebellion, sconfiggendo Kota Ibushi e aggiudicandosi il titolo che era stato reso vacante da Josh Alexander per via di un infortunio. Subitola vittoria del titoloha attaccato Scott D’Amore, proseguendo la sua lotta con la presidenza die il Canada in generale. Proprio canadese sarà il suo avversario al prossimo PPV Under Siege, quando affronterà PCO, ma intanto nella puntata di stanotte diè arrivata la prima difesa titolata contro. Un messaggio per D’Amoresicuramente difficile per il campione contro un atleta esperto e potente come. Tuttavia la maggiore freschezza e un buon lavoro alla gamba ...