Imbocca l’autostrada A1 contromano | folle inseguimento per fermarlo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Qualcuno potrà aver pensato che si sia trattato di un errore, invece, no: un automobilista s’è immesso sule ha guidato per diversi chilometri sulla corsia di emergenza… per scelta. Un mistero quello che è capitato sull’A1 dove solo grazie all’intervento degli uomini del distaccamento di Polizia autostradale di Frosinone è stata evitata la tragedia. L’auto s’è immessa volontariamentesulUn’auto s’è immessa sull’A1 guidando in direzione opposta alle altre macchine e ha proseguito incurante. L’autista, come riporta La Repubblica, non s’è fatto alcun problema, non ha neanche chiesto aiuto alle forze dell’ordine, è andato avanti imperterrito. E anche quando la Polizia stradale ha cercato di raggiungerlo, all’altezza di Anagni, ha continuato a dare gas e ha proseguito la sua ...