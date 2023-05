Ilary Blasi e la figlia Isabel conquistano il web | il look matchy matchy è da replicare!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023)in compagnia della suaminore posta un video su TikTok diventare virale viene notato per un dettaglio super dolce: ecco ilSembrava che dopo aver annunciato la sua separazione dal marito, l’ex calciatore della Roma Francesco Totti,non sarebbe tornato in TV quest’anno. Da alcune indiscrezioni che hanno iniziato a circolare sul web a inizio settembre, si affermava che sarebbe ritornata con il programma che attualmente sto andando in là visto che, con Mediaset ha firmato un contratto miliardario. Sembra assurdo, ma attualmente tra i due ex coniuge è proprio la conduttrice ad avere una ricca entrata annuale. Francesco Totti edsì sono infatti ...