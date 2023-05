Il Tav sul binario morto Parigi non nega lo stop al progetto

(Di venerdì 12 maggio 2023) Quando sono trapelate le prime indiscrezioni secondo cuistava pensando a un rinvio al 2043 del Tav, l’alta velocità che collegherà Torino a Lione, Matteo Salvini deve aver avuto un mancamento. Già perché sull’opera il ministro leghista delle Infrastrutture ha puntato gran parte della sua recente vita politica e per questo, dopo aver dichiarato che “al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati dalle titubanze francesi a proposito di Tav. Daci aspettiamo chiarezza”, deve aver tirato un sospiro di sollievo quando il suo omologo francese, Clément Beaune, ha smentito – a metà – le indiscrezioni. Lo stesso, infatti, ha affermato che al momento non è stata presa “nessuna decisione, decideremo a luglio” precisando che le voci, contenute in un articolo di Repubblica, non sono ...

