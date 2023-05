Invidia e malelingue decisero poi che fosse il momento di accattareMartini. Dopo un concerto, uno dei componenti del suo gruppo morì. 'Porta sfortuna', si cominciò a raccontare nel maligno ...' Credo di averne conosciute di persone egocentriche nel corso dellavita, ma un pallone ... ma gliche sono stato comunque eletto Presidente del secondo partito italiano (forse anche in ...... lo società sportiva, i miei genitori boh, io correvo e per la verità non è che avessi tutta questa passione per la corsa) a gare anche più lontano da casa, nein particolare una a ...

Il ricordo di Mia Martini: siamo tutti più poveri senza la sua voce Globalist.it

42 anni, non pensava di poter sopravvivere dopo la malattia che l'ha colpita molto giovane. Ma se la sua Alice è nata, un anno e mezzo fa, è ...Il 12 maggio 1995 a soli 47 anni se ne andava Mia Martini a causa di un arrestocardiaco: un'artista che ha fatto della musica una ragione di vita.