Il programma del settore giovanile femminile

Leggi su seriea24

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’Under 17 in trasferta con il San Miniato, l’Under 15 in casa con il S. Banti Barberino. Questo ildelle gare delle formazioni del: UNDER 17 – All. Parrini CAMPIONATO DOM 14/05 ORE 11:00 GS SAN MINIATO-EMPOLI / CS SAN MINIATO UNDER 15 – All. Caucci CAMPIONATO SAB 13/05 ORE 17:30 EMPOLI-S. BANTI BARBERINO / CS CORTENUOVA UNDER 12 – All. Ferraro TORNEO VILLA MEDICEA SAB 13/05 ORE 15:30 MONTELUPO-EMPOLI / CS BARTALUCCI UNDER 11-10 – All. Bruno/PantaniTORNEO VILLA MEDICEA DOM 14/05 ORE 16:00 EMPOLI-SAN MINIATO / STADIO CASTELLANI MONTELUPO F.NOTORNEO VILLA MEDICEA DOM 14/05 ORE 18:00 MONTELUPO-EMPOLI / STADIO CASTELLANI MONTELUPO F.NOTORNEO VILLA MEDICEA LUN 15/05 ORE 19:00 MONTELUPO-EMPOLI / STADIO CASTELLANI MONTELUPO F.NO Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: ...