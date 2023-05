Il prodotto amato da tutti potrebbe scomparire | corri a fare scorta al supermercato!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 12 maggio 2023) L'insalata in bustadai supermercati italiani ed europei a causa di una proposta dell'UE sulle restrizioni per gli imballaggi monouso sotto 1,5 kg per verdura e frutta. Se approvata, la normativa avrebbe importanti conseguenze su abitudini di consumo e costi. Coldiretti, l'Organizzazione degli imprenditori agricoli, ha prontamente contestato la proposta, ritenendo che creerebbe problemi igienici e di conservazione e danneggierebbe i settori del Made in Italy agroalimentare che esportano maggiormente prodotti all'estero. Anche il Codacons si è espresso contro la proposta, sottolineando che eliminare la possibilità di acquistare frutta e verdura in busta in piccole quantità sarebbe un grande disagio per alcuni consumatori. Tuttavia, entrambe le organizzazioni sono favorevoli alla necessità di ridurre gli imballaggi di plastica che ...